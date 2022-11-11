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57 минут назад

Песков не стал комментировать перегруппировку войск в Херсоне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с перегруппировкой российских войск в Херсоне. Его ответ по данному вопросу передает корреспондент URA.RU.

Песков не стал комментировать перегруппировку войск в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне нечего добавить по этой теме. Здесь за какими-то комментариями прошу обращаться в Минобороны. Это приказ [командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея] Суровикина и решение министра [обороны Сергея Шойгу]», — сказал он в ходе конференц-колла.

Решение о перегруппировке войск было принято 10 ноября. Затем военкоры заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра.

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