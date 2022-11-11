В Госдуме назвали залог мира на Украине

По словам парламентария, будущее Украины в руках народа. Если режим Зеленского падет, в страну снова вернется мир и благополучие, подчеркнул Шеремет.

11 ноября официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США наблюдают у Украины готовность к мирным переговорам. Он уточнил, что киевские власти видят завершение конфликта за столом переговоров. Россия иногда показывает те же самые настроения, которым сопутствуют «жестокая агрессия против украинского народа, наращивание ударов по украинской инфраструктуре», добавил Прайс.