Косачев перечислил «принципиальные» отличия России и Запада

Его ни в коем случае нельзя исключать из этих дискуссий. Но в конечном итоге мы должны доказать этому коллективному Западу, что его видение мира с единственным центром силы тупиковое, но мы не играем в царя горы, мы не пытаемся кого-то с этого Олимпа свалить для того, чтобы порулить миром вместо коллективного Запада. Мы о другом совершенно. Мы о мироустройстве, где в равной степени будут уважаться национальные интересы, культура, традиции, обычаи всех без исключения, а не только тех, кто считает себя проводниками так называемой либеральной идеи».