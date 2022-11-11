Косачев перечислил «принципиальные» отличия России и Запада

Власти нашей страны не ставят задачу создать альтернативный центр силы.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв.
«Знаете, в чём принципиальная разница между Западом и нами? Запад пытается устроить модель, где есть центр силы и все остальные ему подчинены. И они очень боятся того, что если они проиграют, то в мире возникнет другой центр силы, в силе, не знаю, Китая, России, кого-то ещё, и уже они будут ему подчинены. Поэтому они так отчаянно сопротивляются, считая, что для них это вопрос экзистенциональный и вопрос выживания.
А на самом деле, мы не ставим перед собой задачу создания альтернативного центра силы. Многополярный мир — это мир, где в равной степени комфортно всем. Это такой ещё интеллектуальный вызов, в том числе и для нас, описать модель будущего мироустройства, не просто декларативно сказать, что в ней будет много центров силы и много полюсов, но описать эту модель так, чтобы она оказалась привлекательной для всех, включая тот же самый коллективный Запад.
Его ни в коем случае нельзя исключать из этих дискуссий. Но в конечном итоге мы должны доказать этому коллективному Западу, что его видение мира с единственным центром силы тупиковое, но мы не играем в царя горы, мы не пытаемся кого-то с этого Олимпа свалить для того, чтобы порулить миром вместо коллективного Запада. Мы о другом совершенно. Мы о мироустройстве, где в равной степени будут уважаться национальные интересы, культура, традиции, обычаи всех без исключения, а не только тех, кто считает себя проводниками так называемой либеральной идеи».
По словам сенатора, отдельные страны уже начали отстаивать свой суверенитет.
«Кто-то в недалёком прошлом действительно считал заливные государства, я имею в виду Саудовскую Аравию, Эмираты, тот же Катар, ближайшими союзниками Запада. Мы видим, как сейчас меняется риторика Запада по отношению к этим странам. Оказывается, уже и чемпионат мира по футболу в Катаре не такой чистый и красивый, как это всем хотелось. Почему это всё происходит? И Саудовская Аравия, оказывается, там не всё в порядке с правами человека. Да потому что эти страны начинают проявлять свой суверенитет.
И у этих стран появляется понимание того, что бесконечные уступки собственного суверенитета на самом деле ведут к необратимым негативным последствиям национальных интересов этих стран. Что национальные интересы любого государства могут быть защищены только в случае сохранения суверенитета этого государства. Это очевидно было для нас, наверное, всегда. Или, во всяком случае, стало очевидно в последние два десятилетия. Но к счастью, это сейчас становится очевидным для всё большего числа стран в том числе, в неожиданных для коллективного Запада регионах».
Ранее Косачёв в эфире «Говорит Москва» назвал СВО гуманитарной и гуманистической миссией России на Украине. Как отметил парламентарий, основная цель нашей страны — защитить граждан Донбасса, а военные действия — это средство её достижения.