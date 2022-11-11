В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров

Озвученные президентом Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию. Об этом в своем Telegram-канале написал глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин.

«Детское стремление к показной жёсткости просто безнадёжно!» — подчеркнул сенатор.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».