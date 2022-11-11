В Совфеде отреагировали на условия Зеленского для переговоров

Озвученные президентом Владимиром Зеленским абсурдные условия для начала контактов с Россией обрекают саму их организацию. Об этом в своем Telegram-канале написал глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин.
«Детское стремление к показной жёсткости просто безнадёжно!» — подчеркнул сенатор.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее Зеленский заявил, что власти страны не закрывали дверь для переговоров с РФ, однако в Киеве были бы готовы говорить с «другой Россией». Украинский лидер считает, что Москва должна вернуть Украине территории, права, свободу и компенсировать ущерб.