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1 час назад

«Гоголю бы понравилось»: Володин оценил выборы в США

Никита Бородкин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал промежуточные выборы в конгресс США. В своем Telegram-канале он отметил, что писатель Николай Гоголь по достоинству бы оценил «сюжет» выборов, в котором побеждают «мертвые души».

Володин назвал выборы в конгресс США сюжетом к «Мертвым душам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вашингтон, объявляющий себя образцом демократии, любит критиковать нашу избирательную систему. Пара примеров, доказывающих, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва», — написал спикер.

Володин напомнил, что в Пенсильвании победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука. Он умер в начале октября этого года, однако его имя решили не убирать из бюллетеня. Его соперница неоднократно подчеркивала, что она единственный живой кандидат в округе, однако «победил все равно покойник».

«Такой случай — не единственный. В Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», — отметил Володин.

Напомним, что 8 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Результаты голосования официально все еще не объявлены, однако СМИ прогнозируют, что большинство в палате представителей могут получить республиканцы.

Политика,Николай Гоголь,Вячеслав Володин,Госдума,
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