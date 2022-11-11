Володин назвал выборы в конгресс США сюжетом к «Мертвым душам»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал промежуточные выборы в конгресс США. В своем Telegram-канале он отметил, что писатель Николай Гоголь по достоинству бы оценил «сюжет» выборов, в котором побеждают «мертвые души».

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«Вашингтон, объявляющий себя образцом демократии, любит критиковать нашу избирательную систему. Пара примеров, доказывающих, что продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва», — написал спикер.

Володин напомнил, что в Пенсильвании победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука. Он умер в начале октября этого года, однако его имя решили не убирать из бюллетеня. Его соперница неоднократно подчеркивала, что она единственный живой кандидат в округе, однако «победил все равно покойник».

«Такой случай — не единственный. В Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», — отметил Володин.