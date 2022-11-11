Сенатор Ковитиди о похоронах Стремоусова: сегодня весь Крым скорбит

«Сегодня в кафедральном соборе Симферополя состоится отпевание Кирилла Стремоусова — человека, которого мы очень уважаем, любим и знаем его как прекрасного профессионала, замечательного человека. Сегодня весь Крым скорбит. Кирилла похоронят на нашем центральном кладбище Симферополя. Обеспечением безопасности будут заниматься ФСО и Росгвардия».