Сенатор Ковитиди о похоронах Стремоусова: сегодня весь Крым скорбит

Безопасность на траурном мероприятии обеспечивается силами ФСО и Росгвардии.
Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала член СФ от Крыма Ольга Ковитиди.
«Сегодня в кафедральном соборе Симферополя состоится отпевание Кирилла Стремоусова — человека, которого мы очень уважаем, любим и знаем его как прекрасного профессионала, замечательного человека. Сегодня весь Крым скорбит. Кирилла похоронят на нашем центральном кладбище Симферополя. Обеспечением безопасности будут заниматься ФСО и Росгвардия».
Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя. Отпевание погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области пройдёт сегодня в кафедральном Александро-Невском соборе. Возле собора дежурит наряд ГИБДД, улица, ведущая к храму, перекрыта.
О гибели Кирилла Стремоусова в ДТП стало известно 9 ноября.