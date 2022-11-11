В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
30 минут назад

Сенатор Ковитиди о похоронах Стремоусова: сегодня весь Крым скорбит

Говорит Москваиещё 2

Безопасность на траурном мероприятии обеспечивается силами ФСО и Росгвардии.

Сенатор Ковитиди о похоронах Стремоусова: сегодня весь Крым скорбит
Фото: ТАССТАСС

Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала член СФ от Крыма Ольга Ковитиди.

«Сегодня в кафедральном соборе Симферополя состоится отпевание Кирилла Стремоусова — человека, которого мы очень уважаем, любим и знаем его как прекрасного профессионала, замечательного человека. Сегодня весь Крым скорбит. Кирилла похоронят на нашем центральном кладбище Симферополя. Обеспечением безопасности будут заниматься ФСО и Росгвардия».

Кирилла Стремоусова похоронят на центральном кладбище Симферополя. Отпевание погибшего в ДТП замглавы администрации Херсонской области пройдёт сегодня в кафедральном Александро-Невском соборе. Возле собора дежурит наряд ГИБДД, улица, ведущая к храму, перекрыта.

О гибели Кирилла Стремоусова в ДТП стало известно 9 ноября.

Политика,Кирилл Стремоусов,Ольга Ковитиди,Росгвардия,ГИБДД,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители