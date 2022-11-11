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24 минуты назад

В Крыму проведут отпевание Стремоусова

Никита Бородкин

Отпевание погибшего заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдет в пятницу, 11 ноября, в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти, его похоронят на центральном кладбище города.

В Крыму проведут отпевание Стремоусова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отпевание начнется в 10:00 по мск. Сейчас возле собора дежурит наряд ГИБДД, а улица, ведущая к храму, перекрыта. Тело чиновника еще не доставили в храм.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Напомним, что в среду, 9 ноября, пресс-служба главы региона заявила о гибели Стремоусова в автомобильной аварии под Гениченском. Позднее эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.

Виновником аварии, предположительно, мог стать водитель грузовика, который совершил опасный маневр. Водитель бронированного автомобиля Стремоусова не справился с управлением и допустил столкновение. На кадрах с места аварии было видно, что внедорожник чиновника получил серьезные повреждения — бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил чиновника орденом Мужества — «мужество и отвагу при исполнении служебного долга». Также известно, что русская община Крыма собирается обратиться с городской совет Симферополя с предложением назвать одну из новых улиц города именем Стремоусова.

Политика,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,ГИБДД,
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