В Крыму проведут отпевание Стремоусова

Отпевание погибшего заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдет в пятницу, 11 ноября, в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти, его похоронят на центральном кладбище города.

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Отпевание начнется в 10:00 по мск. Сейчас возле собора дежурит наряд ГИБДД, а улица, ведущая к храму, перекрыта. Тело чиновника еще не доставили в храм.

Напомним, что в среду, 9 ноября, пресс-служба главы региона заявила о гибели Стремоусова в автомобильной аварии под Гениченском. Позднее эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.

Виновником аварии, предположительно, мог стать водитель грузовика, который совершил опасный маневр. Водитель бронированного автомобиля Стремоусова не справился с управлением и допустил столкновение. На кадрах с места аварии было видно, что внедорожник чиновника получил серьезные повреждения — бронекапсулу автомобиля оторвало от шасси.