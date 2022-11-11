Володин назвал выборы в конгресс США сюжетом к "Мертвым душам"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал прошедшие в США промежуточные выборы в конгресс.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Политик отметил, что американская политическая система «мертва». По словам Володина, в выборах в американский сенат участвовали «мертвые души» и это понравилось бы Николаю Васильевичу Гоголю.

«В штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. Интересный момент — как оказалось, он скончался еще в начале октября <...> В Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре», — написал Володин.

Политик подчеркнул, что США часто критикуют российскую избирательную систему, называя себя образцом демократии.