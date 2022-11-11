Посол России обесценил новое решение США по РФ

Решение США о лишении России статуса государства с рыночной экономикой противоречит логике. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ.

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По его словам, лицензия Министерства финансов не снимает с Соединенных Штатов ответственности за перебои на мировых рынках, которые возникли по причине множественных нелегитимных односторонних ограничений. Антонов отметил, что речь идет о нарушениях цепочек поставок, резком росте цен и ряде проблем в области продовольственной безопасности. По его словам, сюда же стоит отнести решение Министерства промышленности и торговли США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Подобный шаг попросту противоречит логике, считает Антонов.

Ранее сообщалось, что Министерства промышленности и торговли США приняло решение более не считать Российскую Федерацию государством с рыночной экономикой. Теперь для расчета пошлин на импорт из России ведомство планирует применять альтернативный вариант.