Блинкен предупредил Лаврова о проблемах на саммите G20

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Как говорится в сообщении, у США нет планов какого-либо формального взаимодействия с министром иностранных дел РФ.

До этого Белый дом объявил, что президент США Джо Байден также не планирует контактировать с Лавровым, который будет представлять на форуме Российскую Федерацию.

Прайс уточнил, что Лавров попал в изоляцию в ходе последней встречи министров иностранных дел стран из состава G20 в Индонезии. Он предполагает, что в ходе саммита G20 главу МИД РФ ждет примерно то же самое.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в ходе G20 ряд двусторонних встреч. Информацию предоставила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что Лавров будет участвовать в пленарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.