Захарова оценила выводы ООН об использовании виагры российскими военными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова представителя генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

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Паттен ранее заявила о том, что у организации нет доказательств того, что Российские военные действительно используют «Виагру» для изнасилований на Украине.

«Она расставила все акценты в этом эротическом вопросе, признав, что у нее нет полномочий на подобные расследования, а те, кто такими полномочиями обладают, подобного не фиксировали», – ответила на это Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, Паттен «дезавуировала свою беспристрастность», а также «привела железобетонные аргументы» того, что её офис выражает полную поддержку правительству и народу Украины.