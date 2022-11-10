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1 час назад

Сенатор Джабаров: Россия получила основания для сокрушительного удара по Украине

Ura.Ru

Россия получила основание уничтожить транспортную логистику Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров: Россия получила основания для сокрушительного удара по Украине
Фото: ТАССТАСС

«[Глава дипломатии Европейского союза] Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России», — написал Джабаров в своем telegram-канале.

По его словам, в таком случае у России есть «все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками».

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Он убежден, что без поставок западного оружия и боеприпасов, Киев потерпит сокрушительно поражение. По его мнению, такой исход не заставит себя ждать.

Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

Политика,Жозеп Боррель,Владимир Джабаров,Владимир Путин,Комитет Совета Федерации по международным делам,ЕС,
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