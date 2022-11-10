Джабаров: Россия получила основания для сокрушительного удара по Украине

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«[Глава дипломатии Европейского союза] Жозеп Боррель даже не скрывает, что реально рассматривает Украину в качестве главного тарана по разрушению России», — написал Джабаров в своем telegram-канале.

По его словам, в таком случае у России есть «все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками».

Он убежден, что без поставок западного оружия и боеприпасов, Киев потерпит сокрушительно поражение. По его мнению, такой исход не заставит себя ждать.