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24 минуты назад

Российский депутат назвал граждан иждивенцами

Lenta.ruиещё 1

Депутат Курултая Башкирии от фракции КПРФ Ильгам Галин заявил, что народ в регионе привык к иждивенчеству. Такую фразу он произнес в прямом эфире программы «Аспекты мнений», видео опубликовано на YouTube.

Российский депутат назвал граждан иждивенцами
Фото: Аспекты - Башкортостан / YouTubeАспекты - Башкортостан / YouTube

По его словам, граждане привыкли иждивенчеству и ждут субсидий.

«Ждем, когда по десять тысяч на 1 сентября раздадут, а вообще деньги надо зарабатывать», — подчеркнул Галин.

Позже в разговоре с Ufa1.ru российский депутат заявил, что ему не дали закончить мысль.

«Я сам родитель, и я знаю, что даже дети ждут как манну небесную, когда по телевизору, скажем, [президент России Владимир] ПутиПутин поручит [председателю правительства Михаилу] Мишустину (выделить средства — прим. «Ленты.ру»). Вот мы ждем, ждем, а в этом году ничего не получилось. Поэтому я высказался, что мы привыкли к иждивенчеству», — рассказал Галин.

Ранее в Асбесте Свердловской области 21-летний Егор Александрин, сын депутата Дмитрия Александрина, назвал девушек-волонтеров из местного автоклуба грязью, а их машины — ведрами.

Политика,Владимир Путин,КПРФ,
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