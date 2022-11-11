Российский депутат назвал граждан иждивенцами

«Я сам родитель, и я знаю, что даже дети ждут как манну небесную, когда по телевизору, скажем, [президент России Владимир] ПутиПутин поручит [председателю правительства Михаилу] Мишустину (выделить средства — прим. «Ленты.ру»). Вот мы ждем, ждем, а в этом году ничего не получилось. Поэтому я высказался, что мы привыкли к иждивенчеству», — рассказал Галин.