Посла Латвии вызвали в МИД РФ

«Отмечено, что подобные заявления в неофашистском духе со стороны работающего в России дипломата неприемлемы. В ходе беседы Риекстиньшу также было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности», - отмечается в сообщении.