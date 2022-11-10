Посла Латвии вызвали в МИД РФ

Латвийский посол вызван в МИД России, ему выражен протест из-за демонтажа советских памятников. Об этом сообщили в министерстве.
«10 ноября в МИД России был вызван посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш. Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма», - говорится в сообщении МИД.
Также в министерстве обратили внимание на публичные антироссийские высказывания посла, в частности, о том, что Рига сносит памятники советским воинам-освободителям, так как СВО является «продолжением борьбы с фашизмом в середине прошлого века».
«Отмечено, что подобные заявления в неофашистском духе со стороны работающего в России дипломата неприемлемы. В ходе беседы Риекстиньшу также было заявлено о противозаконных шагах латвийских властей, направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности», - отмечается в сообщении.
Также в министерстве подчеркнули, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые «обязательно будут чувствительны для Риги».