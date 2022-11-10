Названо место похорон Стремоусова

Вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.
Похороны пройдут в пятницу, 11 ноября.
9 ноября стало известно о гибели 45-летнего Стремоусова в аварии. СМИ сообщали, что он ехал из Херсона в сторону Мелитополя, когда оказавшийся рядом грузовик совершил опасный маневр.
Источник РИА Новости заявил, что водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.
Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества.