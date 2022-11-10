Названо место похорон Стремоусова

Вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе . Об этом сообщает РИА Новости.

9 ноября стало известно о гибели 45-летнего Стремоусова в аварии. СМИ сообщали, что он ехал из Херсона в сторону Мелитополя, когда оказавшийся рядом грузовик совершил опасный маневр.