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31 минуту назад

Названо место похорон Стремоусова

Мария Иванова

Вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Похороны пройдут в пятницу, 11 ноября.

9 ноября стало известно о гибели 45-летнего Стремоусова в аварии. СМИ сообщали, что он ехал из Херсона в сторону Мелитополя, когда оказавшийся рядом грузовик совершил опасный маневр.

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Источник РИА Новости заявил, что водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества.

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