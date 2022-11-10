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33 минуты назад

Захарова рассказала о сотнях происшествий в американских биолабораториях

Lenta.ru

Американский портал The Intercept провел расследование о том, как работают биологи в американских лабораториях и сколько ошибок они совершают при обращении с опасными патогенами. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала о сотнях происшествий в американских биолабораториях
Фото: 

В американских биолабораториях произошли сотни опасных происшествий за последние 20 лет. The Intercept «перелопатил» более 5,5 тысячи страниц отчетов, включая доклады ведомств здравоохранения, рассказала российский дипломат.

В расследовании говорится, что происшествия, связанные с герметичностью, происходят даже в заведениях высочайшей степенью защиты (BSL-4), где содержатся наиболее опасные смертельные и высококонтагиозные штаммы. Есть также свидетельства об инфицированиях. В частности, уже известно, что аспирантка Вашингтонского университета из-за медицинской ошибки подхватила такое опасное заболевание, как чикунгунья.

«В 2010-м из-за поломки автоклава персонал лаборатории в Калифорнийском университете уже имел все шансы быть зараженным летальной версией атипичной пневмонии, но, к счастью, обошлось», — рассказала Захарова.

Помимо этого, зафиксированы целые «каскадные сбои», которые угрожают эпидобстановке Соединенных Штатов, утверждает она, ссылаясь на данные The Intercept.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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