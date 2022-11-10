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1 час назад

В посольстве РФ допустили участие Путина в саммите G20 по видео

Мария Иванова

В российском посольстве в Индонезии заявили, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в саммите G20 по видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве РФ допустили участие Путина в саммите G20 по видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломатов, формат участия президента в саммите пока прорабатывается.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Ранее сообщалось, что Путин принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что если ситуация с пандемией позволит, президент рассчитывает присутствовать на встречах очно.

Песков отмечал, что перед поездкой «будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности».

7 ноября в Кремле заявили, что Путин примет решение о поездке до конца недели. Видодо сказал, что Путин приедет на саммит G20, «если будет возможность», есть вероятность, что его участие будет виртуальным.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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