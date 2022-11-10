В посольстве РФ допустили участие Путина в саммите G20 по видео

В российском посольстве в Индонезии заявили, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в саммите G20 по видеосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам дипломатов, формат участия президента в саммите пока прорабатывается.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Ранее сообщалось, что Путин принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что если ситуация с пандемией позволит, президент рассчитывает присутствовать на встречах очно.

Песков отмечал, что перед поездкой «будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности».