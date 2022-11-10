Минстрой рассмотрит инициативу по «дачной реновации»

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Под проекты комплексного развития территорий планируется отдавать участки с частными и садовыми домами.

В 2020 году депутаты Госдумы приняли проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Документ наделил субъекты правом утверждать программы сноса и реконструкции практически любых зданий — не аварийные жилые дома можно включать в программу, если это решение поддержат две трети жителей. Подробные критерии включения зданий в проект определяют сами регионы.

Как заявил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, общее голосование жильцов не аварийных домов необходимо, поскольку люди по факту лишаются своей собственности, получая взамен новое жилье или компенсацию в соответствии с оценкой недвижимости.