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52 минуты назад

Минстрой рассмотрит инициативу по «дачной реновации»

Елена Прошина

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по строительному комплексу и Российский союз строителей направили в Министерство строительства РФ инициативу по «дачной реновации», сообщают «Известия».

Минстрой рассмотрит инициативу по «дачной реновации»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под проекты комплексного развития территорий планируется отдавать участки с частными и садовыми домами.

В 2020 году депутаты Госдумы приняли проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Документ наделил субъекты правом утверждать программы сноса и реконструкции практически любых зданий — не аварийные жилые дома можно включать в программу, если это решение поддержат две трети жителей. Подробные критерии включения зданий в проект определяют сами регионы.

Как заявил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, общее голосование жильцов не аварийных домов необходимо, поскольку люди по факту лишаются своей собственности, получая взамен новое жилье или компенсацию в соответствии с оценкой недвижимости.

Член комитета по предпринимательству в сфере строительства Константин Пороцкий считает, что подобным образом следует включать в проекты КРТ и территории индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На таких землях нужно развивать малоэтажные жилые комплексы с инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. Отмечается, что у таких территорий большой градостроительный потенциал.

Политика,Госстрой России,Российский союз промышленников и предпринимателей,Госдума,
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