Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича (посмертно)», - отмечается в тексте указа.

Напомним, что Стремоусов вел активную политическую деятельность. В 2018-2019 годах являлся председателем херсонского отделения Социалистической партии Украины. В 2021 году вступил в пророссийскую партию «Держава». В апреле 2022 года занял должность заместителя главы ВГА Херсонской области.

В среду, 9 ноября, политик погиб в ДТП в Херсонской области. У него остались пять детей и беременная жена. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал оказать им необходимую помощь.