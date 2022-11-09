В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
13 минут назад

Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Илья Родин

Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов посмертно награжден орденом Мужества. Указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Фото: ТАССТАСС

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича (посмертно)», - отмечается в тексте указа.

Напомним, что Стремоусов вел активную политическую деятельность. В 2018-2019 годах являлся председателем херсонского отделения Социалистической партии Украины. В 2021 году вступил в пророссийскую партию «Держава». В апреле 2022 года занял должность заместителя главы ВГА Херсонской области.

В среду, 9 ноября, политик погиб в ДТП в Херсонской области. У него остались пять детей и беременная жена. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал оказать им необходимую помощь.

Политика,Кирилл Стремоусов,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители