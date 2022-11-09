Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб в ДТП.

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"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича - заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)", - говорится в опубликованном в среду указе.

Стремоусов погиб в автомобильной аварии на территории Херсонской области. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ДТП случилось по вине водителя другой машины (грузовика), совершившего опасный маневр. При этом, по его словам, водитель Стремоусова "не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения".

Кирилл Стремоусов с 2018 по 2019 годы являлся председателем херсонского отделения Социалистической партии Украины (в 2022 году вошла в число "пророссийских" партий, чья деятельность запрещена на Украине). В октябре 2020 года участвовал в выборах мэра Херсона в качестве самовыдвиженца. В 2021 году вступил в пророссийскую партию "Держава" (в 2022 году ее деятельность на Украине запрещена).