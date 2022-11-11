В Госдуме предложили вводить штрафы за ЛГБТ-пропаганду в играх

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Отмечается, что поправки предполагается внести ко второму чтению в Госдуме законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее.

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«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», - цитируют «Известия» слова Лантаровой.

Парламентарий указала, что разработчики многих игр вводят в их сюжеты персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. При этом Лантарова объяснила необходимость поправок «обеспечением безопасности контента и сохранением здоровья граждан», а также профилактикой «совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».