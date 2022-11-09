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39 минут назад

Россия высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве

ТАСС

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий в среду был вызван в МИД РФ, ему вручена нота об объявлении сотрудника молдавского посольства персоной нон грата в ответ на высылку сотрудника российского диппредставительства в Кишиневе.

Россия высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве
Фото: © Stas Lobov/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons© Stas Lobov/ CC BY-SA 3.0/ Wikimedia Commons

"9 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдавии в Москве, - говорится в сообщении МИД РФ. - Данная мера является ответом на принятое 1 ноября сего года молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии".

Политика,Лилиан Дарий,МИД России,
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