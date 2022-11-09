Россия высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве

"9 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдавии в Москве, - говорится в сообщении МИД РФ. - Данная мера является ответом на принятое 1 ноября сего года молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии".