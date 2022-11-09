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1 час назад

Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20

Газета.Ru

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Bloomberg: Путин не поедет на саммит G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из собеседников агентства, вместо Путина на саммит отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об участии Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии, отметил, что в настоящее время обсуждаются разные его форматы.

До этого политолог Сергей Марков высказывал мнение, что очное присутствие президента России G20 сопряжено с высоким риском покушения на него.

Саммит стран «Большой двадцатки» должен состояться на Бали 15 и 16 ноября.

Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября, Путин допустил свое присутствие на саммите.

7 ноября президент Индонезии Джоко Видодо выразил сомнение, что российский лидер посетит G20.

Политика,Сергей Марков,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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