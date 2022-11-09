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25 минут назад

Захарова заявила об укреплении рубежей в ответ на покупку Японией ракет из США

Lenta.ru

Сообщение о закупке Японией американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») — фактор дестабилизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, требующий «эффективной защиты» Россией своих дальневосточных рубежей, сказала представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова заявила об укреплении рубежей в ответ на покупку Японией ракет из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если эти сообщения, которые были опубликованы, правдивы, то это очередное свидетельство безоглядного стремления администрации Кисиды (премьер-министра Японии ФумиФумио Кисиды — прим. Ленты.ру) к форсированию милитаризации», — отметила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что заявления официальных лиц Японии про угрозу, исходящую от Северной Кореи, — попытка «демонтировать пацифистское прошлое страны» и модернизировать вооруженные силы. По ее словам, возврат Японии к милитаристской политике при дальнейшем расширении сотрудничества с США в военной сфере приведет к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что потребует «тщательного учета в контексте обеспечения эффективной защиты дальневосточных рубежей» России.

Ранее стало известно, что правительство Японии намерено приобрести крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») американского производства. С соответствующим предложением руководство страны уже обратилось к коллегам в США.

Политика,Фумио Кисида,Мария Захарова,МИД России,
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