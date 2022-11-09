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51 минуту назад

МИД РФ прокомментировал выборы в Конгресс США

Илья Родин

Промежуточные выборы в Конгресс США явственно показали, что Штаты «серьезно расколоты», рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник, 8 ноября, в США прошли выборы в Конгресс. Палата представителей, по предварительным данным, перешла под контроль республиканцев.

Захарова уточнила, что голосование явственно показало то, что «было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно».

Представитель МИД констатировала, что в Штатах сохранилась избирательная система, которая не отвечает современным требованиям. В частности, не гарантирует легитимности электорального процесса.

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Соответственно, пояснила Захарова, американцы не доверяют результатам выборов, считают их сфальсифицированными. При этом они опираются на опыт предыдущих кампаний, во время которых неоднократно всплывали разнообразные скандальные истории.

По ее мнению, нынешняя компания стала очередным проявлением «глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур».

Президент США Джо Байден предупредил ранее, что победа республиканцев на выборах в Конгресс приведет к тяжелым последствиям для страны. Он уточнил, что ближайшие два года, до следующих президентских выборов, якобы будут «ужасными».

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