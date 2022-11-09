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1 час назад

Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей

ТАСС

Президент России Владимир Путин утвердил своим указом Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе, который опубликован в среду, отмечается, что указ главы государства вступает в силу 9 ноября.

РФ рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, говорится в документе, утвержденном Путиным. Также РФ рассматривает действия США и других недружественных государств как угрозу традиционным ценностям. Также к традиционным ценностям РФ отнесены жизнь, права и свободы человека, патриотизм, высокие нравственные идеалы, гуманизм и ряд других.

В документе говорится, что деструктивное идеологическое воздействие на россиян становится угрозой для демографической ситуации в стране. РФ будет формировать на международной арене образ страны, хранящей и защищающей общечеловеческие духовно-нравственные ценности.

Также в документе говорится, что положения основ госполитики РФ в сфере традиционных ценностей подлежат корректировке не реже чем раз в шесть лет. Взаимодействие власти и СМИ должно стать инструментом по сохранению и укреплению традиционных ценностей в РФ.

Разрушение традиционной семьи с помощью гей-пропаганды отнесено к разрушительной для общества системе ценностей, говорится в документе.

Политика,Владимир Путин,
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