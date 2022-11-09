Глава Крыма отреагировал на гибель Стремоусова

Гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова является невосполнимой утратой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов . Об этом пишет РИА «Новости» .

Глава региона отметил, что Стремоусов был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком.

Ранее сообщалось, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Обстоятельства и причины ДТП пока не приводятся.