Глава Крыма отреагировал на гибель Стремоусова

Гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова является невосполнимой утратой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом пишет РИА «Новости».
«Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов», - подчеркнул Аксенов.
Глава региона отметил, что Стремоусов был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком.
Аксенов принес искренние, глубокие соболезнования родным и близким погибшего, пообещал оказать семье необходимую поддержку.
Ранее сообщалось, что Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Обстоятельства и причины ДТП пока не приводятся.