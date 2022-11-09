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7 минут назад

Захарова заявила, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной

ТАССиещё 4

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, будет вести их с учетом складывающихся реалий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

"Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", - сказала она.

Вместе с тем Захарова раскритиковала официальный Берлин, заявив, что Германия вместо подталкивания Украины к переговорам поставляет ей оружие.

"Вместо того, чтобы использовать свое влияние на киевский режим, германская сторона вопреки собственным законам и правилам, запрещающим экспорт летального оружия в кризисные регионы и зоны вооруженных конфликтов, продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений, тем самым поощряя его продолжение боевых действий любой ценой", - добавила она.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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