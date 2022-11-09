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47 минут назад

Глава Крыма отреагировал на гибель замглавы Херсонской области Стремоусова

Lenta.ruиещё 14

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова и выразил соболезнования его семье и близким. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка.

О гибели политика 9 ноября сообщил проект военкоров WarGonzo. По их данным, Стремоусов попал в ДТП Геническом в Херсонской области. Позднее пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо подтвердил информацию о гибели Стремоусова. Обстоятельства ДТП на данный момент не установлены.

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