Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова и выразил соболезнования его семье и близким. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком», — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая поддержка.