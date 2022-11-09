Представители ООН обсудят зерновую сделку с Россией

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен 11 ноября проведут в Женеве встречу с представителями России, чтобы обсудить продление зерновой сделки. Об этом заявила представитель офиса генсека всемирной организации Стефани Тремблей. Ее цитирует ТАСС.

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«Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс встретятся с российской делегацией высокого уровня 11 ноября в Женеве», — сообщила она в ходе брифинга для журналистов.

Как отметила Тремблей, на предстоящей встрече «будут продолжены консультации по поддержке усилий генсека [ООН] по реализации соглашений».

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Россию на переговорах представят заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие договора завершается 19 ноября