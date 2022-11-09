Депутат пожелал уехавшим из России, чтобы «их кости сгнили» за границей

Депутат Государственной думы Владимир Павлов пожелал тем, кто уехал из России после объявленной в стране частичной мобилизации, чтобы «их кости сгнили» за границей. Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ.

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«Сбежавшие трусы, поставившие свой живот и свои гражданские интересы выше гражданского долга, однозначно для нас не являются чем-то необходимым и нужным. Пусть их кости сгниют там, мы станем только сильнее и очистимся», — заявил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что уезжающим за границу после объявления мобилизации россиянам нужно давать не эмоциональную, а правовую оценку, в зависимости от конкретного случая.

До этого Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что решение россиян, уехавших в другие государства, в текущих обстоятельствах является «предательством».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.