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21 минуту назад

Раскрыты подробности визита Патрушева в Иран

Lenta.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели переговоры в Тегеране. Они коснулись вопросов противостояния США, безопасности, конфликта на Украине, и обсудили другие темы. Об этом стало известно изданию Hamshahri Online.

Раскрыты подробности визита Патрушева в Иран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шамхани, в частности, подчеркнул, что Иран приветствует мирное урегулирование на Украине и выступает за мир, «основанный на диалоге», между Москвой и Киевом. Патрушев, в свою очередь, указывал на то, что западные страны, и особенно США, «вводят санкции, нарушая устав ООН и используя силу».

Стало известно о тайном обмене оружием между Россией и Ираном

Раскрывая подробности визита Патрушева, Hamshahri Online также указало, что стороны обсуждали сотрудничество в ближневосточном регионе и угрозы, с которыми сталкиваются Москва и Тегеран.

Западные страны обвиняют Иран в передаче России вооружений для ведения боевых действий на Украине. Из-за этого Евросоюз уже ввел санкции против Тегерана. Москва при этом отрицает такое сотрудничество. Тегеран, в свою очередь, указывал, что поставки были, но за несколько месяцев до начала боев на Украине.

Политика,Николай Патрушев,ООН,Совет безопасности РФ,ЕС,
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