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1 час назад

Посла ЛНР в РФ освободили от должности

Никита Бородкин

Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России в связи со вхождением региона в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел республики, которое продолжает работу на время переходного периода.

Посла ЛНР в РФ освободили от должности
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что ранее Мирошник заявлял, что представительство ЛНР в России может в будущем получить юридический статус полпредства при федеральном центре. В таком случае оно будет осуществлять функцию координации.

Напомним, что в конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы, на которых подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав регионов.

19 октября Путин ввел в этих регионах режим военного положения, а также поручил создать в них территориальную оборону.

Политика,Родион Мирошник,Владимир Путин,
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