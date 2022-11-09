Посла ЛНР в РФ освободили от должности

Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России в связи со вхождением региона в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел республики, которое продолжает работу на время переходного периода.

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Напомним, что ранее Мирошник заявлял, что представительство ЛНР в России может в будущем получить юридический статус полпредства при федеральном центре. В таком случае оно будет осуществлять функцию координации.

Напомним, что в конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы, на которых подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав регионов.