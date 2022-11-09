Медведев иронично отреагировал на результаты выборов в США

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестиранной майке – подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — заявил он.

8 ноября в США состоялись выборы в Конгресс. Канал NBC сообщал, что, по предварительным данным, республиканцы берут контроль над американской палатой представителей по итогам промежуточных выборов.

Согласно опросам, более двух третей избирателей, голосующих за кандидатов в палату представителей на промежуточных выборах в США, не хотят, чтобы нынешний президент Джо Байден баллотировался на переизбрание в 2024 году, о чем он заявлял ранее.