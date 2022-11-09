В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Медведев опубликовал картинку со свиньей на воздушных шариках

Газета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что первые итоги выборов в Конгресс США показали, что привычный мир президента США Джо Байдена рушится. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев иронично отреагировал на результаты выборов в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестиранной майке – подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — заявил он.

скриншот

8 ноября в США состоялись выборы в Конгресс. Канал NBC сообщал, что, по предварительным данным, республиканцы берут контроль над американской палатой представителей по итогам промежуточных выборов.

«Завтра вы проснетесь, мы будем в большинстве». Первые итоги выборов в США

Согласно опросам, более двух третей избирателей, голосующих за кандидатов в палату представителей на промежуточных выборах в США, не хотят, чтобы нынешний президент Джо Байден баллотировался на переизбрание в 2024 году, о чем он заявлял ранее.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Конгресс США,Совет безопасности РФ,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители