Следили, но не пристально: Кремль о выборах в США

«Сказать, что мы бросили все дела и следили [за выборами - прим.ред.], тоже нельзя. У нас много своих дел, и они для нас важны. Но, конечно, мы внимательно анализируем информацию, которая поступает. Эти выборы важны», - так прокомментировал голосование Песков.