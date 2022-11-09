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1 час назад

Следили, но не пристально: Кремль о выборах в США

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следили за выборами в США, но не преувеличивают их значение для российско-американских отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

Следили, но не пристально: Кремль о выборах в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 ноября в США прошли промежуточные выборы. На них будет переизбрана Палата представителей Конгресса, часть Сената и больше половины губернаторов. Аналитики предполагают, что республиканцы по итогам выборов отберут у демократов контроль как минимум над одной палатой Конгресса.

Согласно первым результатам, на губернаторских выборах влиятельные республиканцы победили во Флориде, Техасе и Джорджии, но два губернаторских кресла перешли демократам.

«Сказать, что мы бросили все дела и следили [за выборами - прим.ред.], тоже нельзя. У нас много своих дел, и они для нас важны. Но, конечно, мы внимательно анализируем информацию, которая поступает. Эти выборы важны», - так прокомментировал голосование Песков.

В то же время он призвал не преувеличивать значение выборов для отношений двух стран в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

«Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», - заключил он.

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