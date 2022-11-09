В Кремле рассказали о планах Путина посетить Донбасс

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, когда «придет время», однако сейчас конкретных планов по поводу такой поездки нет. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, естественно, это российские регионы», - заявил официальный представитель Кремля.

В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих территорий в состав России на правах субъектов, а 5 октября утвердил ратификацию документов и назначил временно исполняющих обязанности глав регионов.