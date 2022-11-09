Поедет ли президент РФ Владимир Путин на G20 Кремль сообщит на днях. В настоящее время обсуждается вопрос формата участия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия Путина в саммите на Бали. Песков уточнил, что власти сообщат о принятом решении дополнительно.

«Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», - сказал Песков.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент РФ Владимир Путин приедет на саммит G20, «если будет возможность». При этом он отметил, что есть и вероятность виртуального участия. Он пояснил, что во время недавнего телефонного разговора с российским лидером Путин «не исключил участия в саммите».