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33 минуты назад

В Кремле пообещали сообщить о решении Путина по G20 на днях

Елена Прошина

Поедет ли президент РФ Владимир Путин на G20 Кремль сообщит на днях. В настоящее время обсуждается вопрос формата участия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле продолжают обсуждать различные форматы участия Путина в саммите на Бали. Песков уточнил, что власти сообщат о принятом решении дополнительно.

«Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», - сказал Песков.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент РФ Владимир Путин приедет на саммит G20, «если будет возможность». При этом он отметил, что есть и вероятность виртуального участия. Он пояснил, что во время недавнего телефонного разговора с российским лидером Путин «не исключил участия в саммите».

Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20 в ноябре

В свою очередь, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20. Он добавил, что вероятнее всего, украинский лидер поучаствует в мероприятии в онлайн-режиме.

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