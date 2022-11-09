В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
51 минуту назад

Кириенко рассказал о визите Пескова в Луганск

Елена Прошина

Первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко сообщил о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Донбасс, где провел обучение для представителей СМИ и пресс-служб. Об этом пишет ТАСС.

Песков посетил Луганск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», - сказал Кириенко.

Напомним, сам Кириенко вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в октябре посетил Херсон. Они обсудили выезд жителей из региона, вопросы логистики и продовольственной безопасности.

Песков высказался о проведении спецоперации на Украине

В июле председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Луганск. Там он встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и выступил перед народным советом республики.

Политика,Леонид Пасечник,Сергей Кириенко,Вячеслав Володин,Сергей Аксенов,Дмитрий Песков,Госдума,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители