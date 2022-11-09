Песков посетил Луганск

Первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко сообщил о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Донбасс, где провел обучение для представителей СМИ и пресс-служб. Об этом пишет ТАСС.

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«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», - сказал Кириенко.

Напомним, сам Кириенко вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в октябре посетил Херсон. Они обсудили выезд жителей из региона, вопросы логистики и продовольственной безопасности.