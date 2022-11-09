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28 минут назад

Захарова указала на кризис в избирательной системе США

Парламентская газета

Ситуация в избирательной системе США ухудшается, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik 9 ноября.

Захарова указала на кризис в избирательной системе США
Фото: ReutersReuters

По ее словам, кризис очевиден даже ближайшим союзникам Вашингтона, которые входят в международные институты.

«Они констатируют все более ухудшающуюся ситуацию с американскими выборами, как с президентскими, так и законодательного уровня, — заявила дипломат. — По-моему, без этих констатаций это видно невооруженным глазом, про поляризацию общества я вообще не говорю».

Как ранее сообщала «Парламентская газета» в среду, предварительные итоги выборов в Конгресс США свидетельствуют о потере демократами большинства мест в палате представителей.

Между тем, по мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, во время выборов в конгресс США могут возникнуть манипуляции с голосами избирателей.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Медведев,Конгресс США,Совет безопасности РФ,
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