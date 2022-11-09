Захарова указала на кризис в избирательной системе США

Ситуация в избирательной системе США ухудшается, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik 9 ноября.
По ее словам, кризис очевиден даже ближайшим союзникам Вашингтона, которые входят в международные институты.
«Они констатируют все более ухудшающуюся ситуацию с американскими выборами, как с президентскими, так и законодательного уровня, — заявила дипломат. — По-моему, без этих констатаций это видно невооруженным глазом, про поляризацию общества я вообще не говорю».
Как ранее сообщала «Парламентская газета» в среду, предварительные итоги выборов в Конгресс США свидетельствуют о потере демократами большинства мест в палате представителей.
Между тем, по мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, во время выборов в конгресс США могут возникнуть манипуляции с голосами избирателей.