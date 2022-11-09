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1 час назад

Посол Антонов рассказал, какие провокации готовят украинские власти

Вечерняя Москва

Киев готовит диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции. Об этом во вторник, 8 ноября, написал в своей статье посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Посол Антонов рассказал, какие провокации готовят украинские власти
Фото: vk/rusembusavk/rusembusa

По его словам, сегодня мир стоит перед угрозой радиационной катастрофы. Детонация «грязной бомбы» может иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Он заметил, что ударная волна распылит радиацию в периметре до нескольких тысяч квадратных метров, а зараженные территории превратятся в зону отчуждения на десятки лет. Работы по производству такой бомбы находятся на заключительной стадии, заявил дипломат.

Однако еще более опасным вариантом развития событий, который разрабатывают в Киеве, является провокация на одной из атомных электростанций, расположенных на подконтрольной украинским властям территории. Такая авария будет сопоставима с катастрофами в Чернобыле или на Фукусиме, уверен Антонов, слова которого приводит канал российского посольства в Telegram.

До этого дипломат выразил уверенность, что Соединенные Штаты не смогут уйти от ответственности за затягивание конфликта на Украине.

Политика,Анатолий Антонов,
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