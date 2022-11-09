Посол Антонов рассказал, какие провокации готовят украинские власти

Киев готовит диверсию с применением «грязной бомбы» или провокацию на атомной электростанции. Об этом во вторник, 8 ноября, написал в своей статье посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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По его словам, сегодня мир стоит перед угрозой радиационной катастрофы. Детонация «грязной бомбы» может иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Он заметил, что ударная волна распылит радиацию в периметре до нескольких тысяч квадратных метров, а зараженные территории превратятся в зону отчуждения на десятки лет. Работы по производству такой бомбы находятся на заключительной стадии, заявил дипломат.

Однако еще более опасным вариантом развития событий, который разрабатывают в Киеве, является провокация на одной из атомных электростанций, расположенных на подконтрольной украинским властям территории. Такая авария будет сопоставима с катастрофами в Чернобыле или на Фукусиме, уверен Антонов, слова которого приводит канал российского посольства в Telegram.