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46 минут назад

В ЛНР запланировали в ноябре начать принимать законы на правах субъекта России

Газета.Ruиещё 2

Спикер парламента Луганской Народной Республики (ЛНР), секретарь Луганского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Мирошниченко заявил ТАСС, что в ноябре ЛНР начнет принимать законы на правах нового субъекта России. По его словам, парламент республики пять лет готовил законодательную базу, ориентируясь на российскую.

В ЛНР запланировали в ноябре начать принимать законы на правах субъекта России
Фото: Таисия Лисковец/РИА «Новости»Таисия Лисковец/РИА «Новости»

Таким образом, по мнению Мирошниченко, интеграция пройдет быстрее, чем до 2026 года – этот срок отведен федеральным конституционным законом.

"Ранее мы уже готовились к тому, что когда вступим в Российскую Федерацию, то будем применять российские стандарты законодательства", - отметил спикер парламента.

ЛНР вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума. После этого президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении республики в состав страны.

Политика,Денис Мирошниченко,Владимир Путин,Единая Россия,
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