В ЛНР запланировали в ноябре начать принимать законы на правах субъекта России

Спикер парламента Луганской Народной Республики (ЛНР), секретарь Луганского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Мирошниченко заявил ТАСС, что в ноябре ЛНР начнет принимать законы на правах нового субъекта России. По его словам, парламент республики пять лет готовил законодательную базу, ориентируясь на российскую.
Таким образом, по мнению Мирошниченко, интеграция пройдет быстрее, чем до 2026 года – этот срок отведен федеральным конституционным законом.
"Ранее мы уже готовились к тому, что когда вступим в Российскую Федерацию, то будем применять российские стандарты законодательства", - отметил спикер парламента.
ЛНР вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума. После этого президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении республики в состав страны.