В ЛНР запланировали в ноябре начать принимать законы на правах субъекта России

Спикер парламента Луганской Народной Республики (ЛНР), секретарь Луганского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Мирошниченко заявил ТАСС, что в ноябре ЛНР начнет принимать законы на правах нового субъекта России. По его словам, парламент республики пять лет готовил законодательную базу, ориентируясь на российскую.

Фото: Таисия Лисковец/РИА «Новости» Таисия Лисковец/РИА «Новости»

Таким образом, по мнению Мирошниченко, интеграция пройдет быстрее, чем до 2026 года – этот срок отведен федеральным конституционным законом.

"Ранее мы уже готовились к тому, что когда вступим в Российскую Федерацию, то будем применять российские стандарты законодательства", - отметил спикер парламента.