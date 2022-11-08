Сунак может использовать саммит G20 для противостояния Путину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с союзниками может использовать саммит G20 на Бали, чтобы «противостоять» президенту России Владимиру Путину по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на представителя Сунака.

«Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками противостояли и высказывали недовольство любому российскому чиновнику, присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны», — сказал собеседник издания.

При этом на вопрос о том, встретится ли Сунак с Путиным на саммите представитель премьер-министра отказался отвечать.