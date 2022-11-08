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48 минут назад

Сунак захотел высказать недовольство российским чиновникам на G20

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с союзниками может использовать саммит G20 на Бали, чтобы «противостоять» президенту России Владимиру Путину по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на представителя Сунака.

Сунак может использовать саммит G20 для противостояния Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Премьер-министр считает, что было бы правильно, если бы мы коллективно с нашими союзниками противостояли и высказывали недовольство любому российскому чиновнику, присутствующему на G20, по поводу их продолжающейся незаконной войны», — сказал собеседник издания.

Индонезия назвала варианты участия Путина в саммите G20

При этом на вопрос о том, встретится ли Сунак с Путиным на саммите представитель премьер-министра отказался отвечать.

Напомним, что президент РФ пока не принял окончательного решения по поводу своего участия в G20 на Бали. Однако он пообещал, что делегация России точно примет участие в саммите. Съезд G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября.

Политика,Риши Сунак,Владимир Путин,
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