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47 минут назад

Кадыров призвал мусульман России бороться с сатанистами

Ura.Ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал российских мусульман выйти на борьбу с сатанистами на Украине. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.

Кадыров призвал мусульман России бороться с сатанистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обращаюсь к мусульманам России: объединяйтесь и выходите на борьбу с сатанистами на Украине», — написал Кадыров.

Он добавил, что тем, кто игнорирует эту борьбу, в будущем будет стыдно перед теми, кто задаст им вопрос об отсутствии «в сражении против войск Иблиса» (Иблис — в исламе джин, который из-за своей гордыни был низвергнут с небес — прим.ред.).

Ранее стало известно, что мама Кадырова Аймани участвует в спецоперации и оказывает помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Также глава Чечни раскритиковал наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое предлагается ввести за уклонение от призыва, передает «Национальная служба новостей».

Политика,Рамзан Кадыров,
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