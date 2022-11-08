Кадыров призвал мусульман России бороться с сатанистами

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал российских мусульман выйти на борьбу с сатанистами на Украине . Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.

Он добавил, что тем, кто игнорирует эту борьбу, в будущем будет стыдно перед теми, кто задаст им вопрос об отсутствии «в сражении против войск Иблиса» (Иблис — в исламе джин, который из-за своей гордыни был низвергнут с небес — прим.ред.).