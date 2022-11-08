Захарова о Западе: нас не слушали и не слышали

Россия пыталась донести "повестку сотрудничества" до других стран, однако ее не услышали. Официальный представитель МИД Мария Захарова на онлайн-конференции со студентами и преподавателями КФУ прокомментировала свое заявление на июньских Лихачевских чтениях.
По мнению политика, страны поделились на два лагеря: одни не слушали, другие не слышали.
— Кто не слушал, это мировые политические элиты. … Они не слушали, так как была совершенно другая нацеленность, был другой план в отношении взаимодействия с нашей страной. Мы пытались донести повестку сотрудничества, мирного урегулирования конфликта, — отметила Захарова.
Второй же группе, по ее словам, "слышать" не давали.
— Каким образом? Навязывая свою инфор политику, отключая нас от мирового международного пространства, маркируя наши источники, нас самих" как ненадежные источники, — сообщила представитель МИД.
20 Международные Лихачевские научные чтения прошли 9 и 10 июня. Выступая на них, Захарова указала на 20-летнее желание Росси вести равноправный диалог с другими странами. Однако, по ее словам, "коллективный Запад не считал нужным это облекать вообще ни в какую более-менее дипломатичную форму".