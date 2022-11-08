Захарова о Западе: нас не слушали и не слышали

Россия пыталась донести "повестку сотрудничества" до других стран, однако ее не услышали. Официальный представитель МИД Мария Захарова на онлайн-конференции со студентами и преподавателями КФУ прокомментировала свое заявление на июньских Лихачевских чтениях.

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По мнению политика, страны поделились на два лагеря: одни не слушали, другие не слышали.

— Кто не слушал, это мировые политические элиты. … Они не слушали, так как была совершенно другая нацеленность, был другой план в отношении взаимодействия с нашей страной. Мы пытались донести повестку сотрудничества, мирного урегулирования конфликта, — отметила Захарова.

Второй же группе, по ее словам, "слышать" не давали.

— Каким образом? Навязывая свою инфор политику, отключая нас от мирового международного пространства, маркируя наши источники, нас самих" как ненадежные источники, — сообщила представитель МИД.