В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
1 час назад

Мария Захарова о Западе: нас не слушали и не слышали

Реальное время

Россия пыталась донести "повестку сотрудничества" до других стран, однако ее не услышали. Официальный представитель МИД Мария Захарова на онлайн-конференции со студентами и преподавателями КФУ прокомментировала свое заявление на июньских Лихачевских чтениях.

Захарова о Западе: нас не слушали и не слышали
Фото: скриншотскриншот

По мнению политика, страны поделились на два лагеря: одни не слушали, другие не слышали.

— Кто не слушал, это мировые политические элиты. … Они не слушали, так как была совершенно другая нацеленность, был другой план в отношении взаимодействия с нашей страной. Мы пытались донести повестку сотрудничества, мирного урегулирования конфликта, — отметила Захарова.

Второй же группе, по ее словам, "слышать" не давали.

— Каким образом? Навязывая свою инфор политику, отключая нас от мирового международного пространства, маркируя наши источники, нас самих" как ненадежные источники, — сообщила представитель МИД.

20 Международные Лихачевские научные чтения прошли 9 и 10 июня. Выступая на них, Захарова указала на 20-летнее желание Росси вести равноправный диалог с другими странами. Однако, по ее словам, "коллективный Запад не считал нужным это облекать вообще ни в какую более-менее дипломатичную форму".

Политика,Мария Захарова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители