«Это не про нас»: Медведев о манипуляциях на выборах в США

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что выборы в Конгресс США могут сопровождаться манипуляциями, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который озвучил мысль, «что избирательная кампания обычно сводится к манипулированию голосами».
Посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США сегодня. Но это не про нас. Наша позиция - совершенно другая <…> Это не про нашу партию, я надеюсь, вы сказали, — сообщил Медведев.
Выборы в Конгресс США начались 8 ноября. Они определят состав 435-местной палаты представителей и треть мест в сенате.
Накануне пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о попытках России, в том числе самого бизнесмена, вмешаться в парламентские выборы в США следующим образом: «мы вмешивались и будем вмешиваться. <...>, точно, хирургически, по-своему, <...> и удалять сразу обе почки и печень».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер следом отреагировала на слова российского бизнесмена: по словам представительницы американской администрации, в заявлении россиянина нет «ничего нового».