Лавров рассказал об интересе 12 государств к участию в БРИКС

Государства, входящие в БРИКС, планируют в ближайшей перспективе согласовать критерии и принципы потенциального расширения объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика.
Лавров пояснил, что в БРИКС стали поступать официальные заявки на вступление. Поэтому было принято решение на встрече «пятерки» согласовать критерии и принципы приема новых стран.
Дипломат отметил, что следует понять, в каком ключе будет далее развиваться организация. Вместе с тем, предположительно согласование критериев не займет чрезмерно большой период времени.
По словам Лаврова, интерес в мировом сообществе к БРИКС весьма высок и продолжает увеличиваться. В организацию желают вступить Алжир, Иран, Аргентина и другие государства. В общей сложности, заинтересованность выразили 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки.