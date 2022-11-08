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37 минут назад

Лавров рассказал об интересе 12 государств к участию в БРИКС

Илья Родин

Государства, входящие в БРИКС, планируют в ближайшей перспективе согласовать критерии и принципы потенциального расширения объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика.

Лавров пояснил, что в БРИКС стали поступать официальные заявки на вступление. Поэтому было принято решение на встрече «пятерки» согласовать критерии и принципы приема новых стран.

Дипломат отметил, что следует понять, в каком ключе будет далее развиваться организация. Вместе с тем, предположительно согласование критериев не займет чрезмерно большой период времени.

По словам Лаврова, интерес в мировом сообществе к БРИКС весьма высок и продолжает увеличиваться. В организацию желают вступить Алжир, Иран, Аргентина и другие государства. В общей сложности, заинтересованность выразили 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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