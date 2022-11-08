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36 минут назад

В Госдуме попросили Генпрокуратуру признать Greenpeace нежелательной организацией

Вечерняя Москва

Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с инициативой признать деятельность организации Greenpeace нежелательной на территории России. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил депутат Александр Якубовский.

В Госдуме попросили признать Greenpeace нежелательной организацией
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал» приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации Гринпис, не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ, — написал он в Telegram-канале.

В августе Генпрокуратура признала британский фонд Calvert 22 Foundation* нежелательной организацией на территории России. Также уточняется, что деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

* Организация признана нежелательной на территории России.

Политика,Александр Якубовский,Владимир Путин,Госдума,
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