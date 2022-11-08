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40 минут назад

Медведев пошутил над губернатором Сахалина, назвав его "большевиком с дореволюционным стажем"

Газета.Ru

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пошутил над главой Сахалинской области Валерием Лимаренко, назвав его «большевиком с дореволюционным стажем».

Медведев пошутил над губернатором Сахалина
Фото: 

На встрече Медведева с губернаторами регионов Лимаренко в шутку отметил, что он состоит в Единой России со дня основания, вступив в 1999 году в партию «Единство» (в 2001 году «Единство», «Отечество» и «Вся Россия» объединились в новую партию «Единая Россия» — «Газета.Ru»). После того как губернатор охарактеризовал себя как политика «с дореволюционным стажем», Медведев уточнил:

«Большевик с дореволюционным стажем? Вы на это намекаете?».

Затем зампред Совбеза также в шутку выразил надежду, что Лимаренко не постигнет судьба «некоторых большевиков с дореволюционном стажем в известный период».

На прошлой неделе Медведев поздравил россиян с Днем народного единства и напомнил об одной из целей страны. Медведев указал, что в настоящий момент есть «священная цель — остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал».

Политика,Валерий Лимаренко,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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