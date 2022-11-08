Медведев пошутил над губернатором Сахалина

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пошутил над главой Сахалинской области Валерием Лимаренко, назвав его «большевиком с дореволюционным стажем».

Фото:

На встрече Медведева с губернаторами регионов Лимаренко в шутку отметил, что он состоит в Единой России со дня основания, вступив в 1999 году в партию «Единство» (в 2001 году «Единство», «Отечество» и «Вся Россия» объединились в новую партию «Единая Россия» — «Газета.Ru»). После того как губернатор охарактеризовал себя как политика «с дореволюционным стажем», Медведев уточнил:

«Большевик с дореволюционным стажем? Вы на это намекаете?».

Затем зампред Совбеза также в шутку выразил надежду, что Лимаренко не постигнет судьба «некоторых большевиков с дореволюционном стажем в известный период».