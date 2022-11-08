Индонезия назвала варианты участия Путина в саммите G20

Глава Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент РФ Владимир Путин приедет на саммит G20, «если будет возможность», есть вероятность, что его участие будет виртуальным. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Видодо, во время их телефонного разговора на прошлой неделе Путин «не исключил участия в саммите, он присоединится к нему, если это будет возможно».

«Но если нет… может быть, он попросит сделать это [подключить его к саммиту - прим.ред.] виртуально», - отметил политик.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали. Ранее сообщалось, что Путин принял приглашение Видодо посетить саммит. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что если ситуация с пандемией позволит, президент рассчитывает присутствовать на встречах очно.

Песков отмечал, что перед поездкой «будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности».

На саммит в качестве наблюдателя также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что не станет участвовать в саммите, если там будет Путин.