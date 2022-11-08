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30 минут назад

Индонезия назвала варианты участия Путина в саммите G20

Мария Иванова

Глава Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент РФ Владимир Путин приедет на саммит G20, «если будет возможность», есть вероятность, что его участие будет виртуальным. Об этом сообщает Reuters.

Индонезия назвала варианты участия Путина в саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Видодо, во время их телефонного разговора на прошлой неделе Путин «не исключил участия в саммите, он присоединится к нему, если это будет возможно».

«Но если нет… может быть, он попросит сделать это [подключить его к саммиту - прим.ред.] виртуально», - отметил политик.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали. Ранее сообщалось, что Путин принял приглашение Видодо посетить саммит. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что если ситуация с пандемией позволит, президент рассчитывает присутствовать на встречах очно.

Песков отмечал, что перед поездкой «будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности».

На саммит в качестве наблюдателя также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что не станет участвовать в саммите, если там будет Путин.

7 ноября Песков заявил, что Путин примет решение до конца недели.

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