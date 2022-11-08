«Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя озвученные Киевом намерения «освободить Крым» к весне-лету 2023 года.

«Зеленский и его клика, заручившись поддержкой западных кураторов, озвучивают американским СМИ амбициозные планы по захвату Крыма. Однако все это своего рода попытка отвлечь внимание внутри Украины от сложного положения бойцов ВСУ на фронтах и продемонстрировать якобы эффективность своих действий», – рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«От террористического украинского режима не приходится ожидать здравого смысла и адекватных действий. Люди, находящиеся там у власти, способны опуститься до самых низких провокаций и этому есть самые прямые подтверждения, в том числе теракт на Крымском мосту. На что еще они готовы пойти – страшно представить!», – отметил парламентарий.

«Поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях, и быть крайне осторожными», – предостерегает собеседник.

«Вместе с тем, Крым навсегда в составе России и, я убежден, что любые попытки атаковать полуостров получат соответствующий по силе ответ с нашей стороны», – подчеркнул Белик.

Американское издание The Daily Beast опубликовало комментарий «представителя президента Украины по Крыму» Тамилы Ташевой. Ссылаясь на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова, чиновница сообщила, что Киев планирует захват Крыма к концу весны или лету 2023 года. Но Ташева полагает, что «это может произойти раньше», отмечает The Daily Beast.

Издание связывает оптимизм администрации Зеленского с планами украинского наступления на херсонском направлении, которое должно принудить Россию отступить из стратегически важного региона.

«С учетом того, что украинские военные вынуждают Россию отступать из многочисленных анклавов Украины, перспектива ближе, чем когда-либо прежде», – утверждает Ташева.

Далее Daily Beast приводит слова главы ГУР Буданова, который заявляет, что план Киева подразумевает «полное отсечение» Крыма от России, под которым руководитель военной разведки понимает разрушение Крымского («Керченского») моста.

Добавим, что во вторник депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к августовскому теракту на Крымском мосту.